В "Роскосмосе" заявляют о достижении с NASA принципиального согласия на возобновление "перекрестных" полетов

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ, сообщил в среду "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с NASA ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута.

В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сказал "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрёстных" полётах.