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Российская газета

Popular Mechanics: МиГ-25 наводил ужас на страны НАТО

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Источник изображения: Leonid Faerberg / Wikimedia

Истребитель-перехватчик МиГ-25 знаменит способностью развивать почти трехкратную скорость звука. Благодаря тактико-техническим характеристикам советский самолет долгие годы приводил в ужас летчиков США и стран НАТО

В августе 1967 года американской разведке во время празднования Дня авиации удалось получить довольно четкие фотографии сверхскоростного самолета, разработанного в конструкторском бюро Микояна и Гуревича.

"На авиационной выставке под Москвой американская делегация защелкала своими камерами, когда три Е-155 пронеслись мимо восхищенной толпы. Пленку, отснятую в тот день, немедленно отправили через Атлантику, и через несколько часов она попала в руки сотрудников отдела иностранных технологий на военно-воздушной базе Райт-Паттерсон в Огайо",- сообщает Popular Mechanics.

После изучения снимков эксперт-аналитик Джеймс Дойл присвоил самолету кодовое название Foxbat, что на русский язык можно перевести, как "Ловец лис" или "Гончая".

"Foxbat - лучшее название для самолета, который, по моему мнению, обладал мистическими способностями", - отметил он.

Особенно экспертов заинтересовали крылья и двигатели истребителя, которые свидетельствовали о неординарных возможностях машины. И действительно, на МиГ-25 были установлены 29 мировых рекордов, в том числе рекорд высоты полета для самолетов с реактивными двигателями - 37 650 метров.

"Призрак Foxbat заставил ВВС сделать F-15 более быстрым и маневренным. Правительство США тоже было напугано угрозой того, что СССР выпустит не имеющий аналогов истребитель", - сообщает издание. Основанием для панических настроений стали полеты МиГ-25 на Ближнем Востоке в 1971 -1972 годах.

"Однажды израильский радар засек над Синайским полуостровом на высоте 80 тысяч футов МиГ-25, летевший со скоростью 3,2 Маха (2436 миль в час). В течение многих лет Foxbat оставался самым страшным истребителем в советском арсенале", - говорится в публикации.

Раскрыть секреты самолета американцам удалось лишь с помощью предателя Виктора Беленко, который 6 сентября 1976 года угнал МиГ-25П в Японию.


Николай Грищенко

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Израиль
Россия
США
Япония
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F-15
МиГ-25
Проекты
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