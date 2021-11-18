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WarSpot

Разбитая «Целина»

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Источник изображения: warspot.ru

На орбите Земли стало на один неработающий спутник меньше и на полторы тысячи обломков больше. Вчера, 16 ноября, информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Минобороны РФ, сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражён недействующий советский космический аппарат.

Первой о события в космосе сообщила пресс-служба Космического командования США. По данным американцев, на низкой околоземной орбите разрушился космический аппарат. Результатом этого стало образование облака фрагментов. Также в пресс-службе Госдепартамента указали, что разрушение спутника — результат испытания Россией противоспутникового оружия.

Моделирование движения космического мусора после поражения спутника «Целина-Д»

Источник изображения: twitter.com/HiveNorss

Как было выяснено позже, спутник Космос-1408 («Целина-Д»), запущенный в 1982 году, был поражён в рамках испытаний Минобороны РФ. Спутник находился на орбите высотой 400-500 км, а при его разрушении образовалось свыше 1500 обломков. Также сообщается, что 15 ноября экипажу МКС пришлось перейти в космические корабли из-за космического мусора. Опасный объект дважды миновал станцию с интервалом в полтора часа.

При этом Минобороны РФ заявило, что обломки не представляют опасности и взяты под наблюдение и сопровождение. Кроме того, в российском военном ведомстве указали, что «главной целью новой стратегии по космосу США является создание комплексного военного преимущества в космосе, поэтому Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности».

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Россия
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Минoбороны РФ
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