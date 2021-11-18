Первый в мире трассирующий дробовой охотничий патрон создали в России

По информации госкорпорации "Ростех", он не имеет российских и зарубежных аналогов

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Дробовой патрон для охоты и стрелкового спорта со светящимся элементом индикации траектории полета снаряда создали в России. Об этом в среду сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Инженеры холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" создали инновационный патрон со световым элементом, позволяющий визуализировать полет дробового снаряда и корректировать точность выстрела", - говорится в сообщении.

По информации компании, патрон, получивший название "Шлейф-Вектор", не имеет российских и зарубежных аналогов.

"При выстреле контейнер разделяется на три части, высвобождая воспламененный световой элемент красного цвета, летящий в середине осыпи дроби, демонстрируя траекторию ее полета", - пояснили принцип действия изделия в госкорпорации.

Патрон "Шлейф-Вектор" создан экспертами НИИ прикладной химии. Боеприпас может использоваться в гладкоствольном оружии 12 калибра с длиной патронника 70 мм и более. В снаряжение патрона входят 28 гр дроби и световой элемент массой 4 гр.

"Рассчитываем, что этот уникальный продукт будет востребован как охотниками, так и гражданами, увлекающимися спортивной стрельбой", - приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева.