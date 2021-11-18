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ЦАМТО

Компания Arquus завершила поставку ВС Марокко 300 легких тактических машин VLRA 2

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VLRA 2
VLRA 2.
Источник изображения: favcars.com

ЦАМТО, 17 ноября. Французская компания Arquus (входит в состав Volvo Group) завершила поставку ВС Марокко 300 легких тактических машин VLRA 2 (Vehicule Leger de Reconnaissance et d’Appui) по контракту, заключенному в конце прошлого года.

Как сообщает Defensa.com, поставки начались в июне и были завершены в конце октября.

Большая часть новых автомобилей размещена в зоне т.н. марокканской "стены безопасности" в Сахаре. Марокканская армия внесла изменения в некоторые машины VLRA 2, установив на них двуствольные ЗУ-23-2.

VLRA 2 – это новое поколение легких тактических машин с колесной формулой 4х4, разработанных французской компанией ACMAT, ныне входящей в состав Arquus (ранее Renault Trucks Defense).

Автомобиль имеет запас хода 1400 км при скорости движения по шоссе 110 км/ч. Вместимость составляет от 12 до 19 военнослужащих (плюс экипаж – 2 человека). Машина может быть вооружена пулеметом калибра 5,56 или 7,62 мм, смонтированном на тумбовом креплении, и пулеметом калибра 12,7 мм или 40-мм гранатометом в кольцевом креплении, установленном на пассажирском сиденье, если это необходимо. В грузовом отсеке могут размещаться различные типы крупнокалиберного вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Марокко
Франция
Компании
ACMAT
Renault Trucks
Volvo
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