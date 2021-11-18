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Талибы понесли потери в ходе боестолкновений с Фронтом национального сопротивления Афганистана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана убили около 20 талибов (запрещены в РФ) во время очередных столкновений в провинции Панджшер.

Об этом рассказал источник со ссылкой на одного из выживших радикалов.

По его словам, ожесточенные бои развернулись в населенном пункте Анава. Все жертвы перебрались в Панджшер из провинции Кундуз. Среди убитых - восемь туркменов и десять пуштунов. Еще двоих взяли в плен.

Источник указал, что эта атака ФНСА стала самой смертоносной с того момента, как радикалы вошли в Панджшер.

Столкновения происходили еще в нескольких районах провинции. Бои развернулись в деревнях Гулзангар в ущелье Хисорак, Руха и Сангуна в городе Базарак, который находится в центре Панджшера. Однако информация о жертвах этих сражений не известна.

По словам радикала, бойцам Фронта национального сопротивления удалось уничтожить бронемашину талибов, внутри которой находились семь человек. Еще одного боевика убили в провинции Баглан. После этого талибы отправили подкрепление из Кабула. Радикалы начали обыскивать дома местных жителей.

Ранее участники ФНСА впервые уничтожили бронемашину талибов и показали ее на видео. В ролике запечатлена полуразрушенная военная техника, лежащая в засыпанной камнями яме, говорит Sputnik Таджикистана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Таджикистан
Туркменистан
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