NI оценил перспективы Су-75 на мировом рынке

Относительно невысокая цена на перспективный российский истребитель пятого поколения Су-75 может стать залогом его экспортной привлекательности. Первым покупателем могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

К такому выводу пришел автор The National Interest Калеб Ларсон, попытавшийся оценить перспективы истребителя на мировом рынке. Он пишет, что заявленная возможная цена в 30 миллионов долларов США гораздо ниже, чем у американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, стоимость которого может доходить до 90 миллионов долларов.

Эксперт считает, что относительно низкая цена отражает экспортную ориентацию Су-75. И в качестве доказательства приводит тот факт, что в презентационном ролике истребителя были показаны летчики из Индии, стран Ближнего Востока и Латинской Америки. "Возможно, это был маркетинговый ход для того, чтобы повысить интерес к истребителю", - пишет Калеб Ларсон.

В качестве первого возможного покупателя за рубежом эксперт называет Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас там активно эксплуатируются американский F-16 и французский Mirage. "Обретение первого покупателя станет большой удачей для программы Checkmate: новые денежные вложения смогут проложить путь для широкого экспорта", - заключает автор.

Напомним, на выставке Dubai Airshow 2021 одной из наиболее эффектных премьер стала презентация российского истребителя Checkmate: ее посетил его Высочество Мохаммед бен Рашид Аль Мактум - вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая. Показ произвел впечатление на высокого гостя.

Майя Бирюкова