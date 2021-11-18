Шведских военных могут отправить в Украину с учебной миссией

Киев. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist) заявил о готовности отправить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС, передает Sveriges Radio.

Как сообщает шведское радио, министр поддерживает предложение стран Балтии о проведении учебной миссии под руководством ЕС в Украине.

Отмечается, что это может означать, что некоторые шведские солдаты отправляются в страну для обучения украинских войск на фоне большого скоплением российских войск на восточной границе Украины.