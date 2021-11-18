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Интерфакс-АВН

Патрушев заявил о риске катастрофического сценария в Афганистане

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Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Афганистану грозит катастрофа и новая гражданская война, если новым властям не удастся нормализовать ситуацию, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу - оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод", - сказал Патрушев в Москве в среду на совещании секретарей Советов Безопасности стран СНГ.

"Сегодня в Афганистане складывается беспрецедентно тяжелая обстановка - как в военно-политическом, так и в социально-экономическом отношении", - сказал Патрушев.

15 ноября заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов провел в Москве встречу со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом, сообщал "Интерфаксу" пресс-секретарь Совбеза РФ Евгений Аношин.

13 октября на совещании руководителей органов безопасности и разведок государств СНГ Патрушев заявил, что США заложили в Афганистане бомбу замедленного действия, оставив в этой стране огромное количество оружия.

"США, по сути, заложили в регионе бомбу замедленного действия, в том числе оставив талибам ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) беспрецедентное количество современных вооружений и военной техники. В сложившейся обстановке оно может легко попасть в руки террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка) или других группировок, представляющих серьезную угрозу для наших государств", - сказал тогда Патрушев.

Он назвал рост потока беженцев из Афганистана региональной угрозой.

"Масштабы этой проблемы могут превзойти последствия от миграционных кризисов, вызванных безответственными действиями Запада в Ливии, Сирии и Ираке", - сказал Патрушев 13 октября.

30 сентября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сказал, что США оставили в Афганистане оружие на $85 млрд.

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Страны
Афганистан
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Патрушев Николай
Шугаев Дмитрий
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