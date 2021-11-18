ВМС Индии передана четвертая НАПЛ класса "Кальвари"

ЦАМТО, 17 ноября. На предприятии Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбаи состоялась церемонии передачи командованию ВМС Индии четвертой из шести заказанных НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари").

Как сообщило Минобороны Индии, четвертая НАПЛ, получившая название "Вела", была передана заказчику 9 ноября после завершения всего комплекса швартовных и ходовых испытаний, включая испытания вооружения и средств обнаружения. Как ожидается, подлодка будет принята на вооружение "в ближайшее время".

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). Новые НАПЛ заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип 209/1500).

В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок НАПЛ, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки подлодок "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой НАПЛ в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент срок передачи последней НАПЛ перенесен на конец 2022 или начало 2023 года.

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии подлодка "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. Вторая подлодка серии, "Хандери", была принята на вооружение ВМС Индии в сентябре 2019 года, а третья, "Карандж", в марте 2021 года.

Четвертая и пятая подводные лодки, "Вела" и "Вагир", были спущены на воду в мае 2019 года и ноябре 2020 года. Шестая НАПЛ "Вагшир" находится в стадии постройки и, вероятно, будет спущена на воду до конца 2021 года. Ожидается, что все шесть подлодок класса "Кальвари" будут приняты на вооружение к концу 2022 или началу 2023 года.

Длина НАПЛ класса "Скорпен" составляет 67,6 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – 1615/1775 т. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и может применять как торпеды, так и противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2. Боекомплект – 18 ед. вооружения (торпеды, ракеты, мины). НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов в надводном. Дальность плавания в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Экипаж – 31-36 человек, включая 6 офицеров.