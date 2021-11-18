Вступил в силу контракт на поставку 30 дополнительных истребителей "Рафаль" ВВС Египта

ЦАМТО, 17 ноября. Французская компания Dassault Aviation 15 ноября объявила о вступлении в силу контракта на поставку ВВС Египта 30 дополнительных многоцелевых истребителей "Рафаль".

О заключении данного контракта Министерство обороны Египта объявило 4 мая 2021 года. После выполнения этого заказа общее количество самолетов "Рафаль" в боевом составе ВВС Египта возрастет до 54 ед. Первые 24 истребителя были заказаны в феврале 2015 года.

Как сообщал ЦАМТО, 16 февраля 2015 года с французскими компаниями Dassault Aviation, DCNS и MBDA был подписан пакет соглашений на поставку ВС Египта различных вооружений общей стоимостью около 5,2 млрд. евро (5,9 млрд. долл.). Около половины данной суммы планировалось профинансировать за счет кредитов французских банков. Контракт на 24 многоцелевых истребителя "Рафаль" предусматривал поставку ВВС Египта 16 двухместных самолетов "Рафаль B/DM" и 8 одноместных "Рафаль C/EM". Стоимость самолетов оценивалась в сумму 3,6 млрд. евро.

Первая партия из трех двухместных самолетов была передана ВВС Египта в июле 2015 года, последние истребители были поставлены в ноябре 2017 года. Самолеты размещены на авиабазе Гебель-эль-Басур (недалеко от Каира). Один из самолетов потерпел крушение в январе 2019 года.

Минобороны Египта 4 мая 2021 года объявило о подписании контракта на поставку 30 дополнительных истребителей "Рафаль". Стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составляет около 3,75 млрд. евро (4,6 млрд. долл.). Предполагается, что контракт будет финансироваться за счет предоставленного Францией на срок не менее 10 лет кредита. Государственное казначейство Франции предоставило соответствующие гарантии нескольким французским банковским учреждениям (Credit Agricole, Societe Generale, BNP и CIC).

Хотя официально в заявлениях сторон об этом не сообщается, новые истребители "Рафаль", вероятно, будут выполнены в последней версии F3-R, о полной готовности к боевому применению которой в составе ВВС Франции было недавно объявлено.

Стандарт F3-R включает обновления программного и аппаратного обеспечения, в т.ч. интеграцию УР большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" и последней версии модульного боеприпаса AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, БРЛС RBE2 с АФАР компании Thales, контейнера целеуказания TALIOS компании Thales, автоматической системы предотвращения столкновений Auto-GCAS (automatic ground collision avoidance system), улучшенной системы дозаправки в воздухе, системы РЭБ SPECTRA (Systeme de Protection et d'Evitement des Conduites de Tir du Rafale). Пока нет данных о том, какие из этих систем заказаны Минобороны Египта.