Захарова раскрыла позицию России по гонке вооружений в космосе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает против гонки вооружений в космическом пространстве. Ранее Министерство обороны успешно провело испытания противоспутниковой системы, передает телеканал «Известия». В итоге был поражен недействующий аппарат «Целина-Д». Госдеп США обвинил Россию в создании угрозы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает против гонки вооружений в космическом пространстве. Ранее Министерство обороны успешно провело испытания противоспутниковой системы, передает телеканал «Известия». В итоге был поражен недействующий аппарат «Целина-Д». Госдеп США обвинил Россию в создании угрозы.

«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента», — отметила Мария Захарова.

Эксперты напоминают: США и сами совершали подобные испытания.

«Особо циничным выглядит недовольство США. Они, несмотря на возражения Китая и России, сбили спутник свой тоже, провели испытания такого же противоспутникового оружия только со своей ракетой SM-3 еще в 2008 году», — указал военный историк Борис Юлин.