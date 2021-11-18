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Интерфакс-АВН

Американский генерал привел подробности испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

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Джон Хайтен
Джон Хайтен.
Источник изображения: Фото: US Joint Staff / Globallookpress.com

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в интервью телеканалу CBS конкретизировал информацию о проведенном летом текущего года испытании Китаем гиперзвуковой ракеты.

"Они (китайцы - ИФ) запустили ракету большой дальности. Она облетела весь мир, а затем сбросила гиперзвуковой планирующий блок, который поразил цель на территории самого Китая", - заявил генерал.

В ответ на вопрос, попал ли блок в цель, Хайтен сказал, что "достаточно близко".

Генерал считает, что китайцы однажды смогут нанести неожиданный ядерный удар по США, отметил телеканал.

Об испытаниях ракеты, которое прошло в августе, стало известно только в октябре, отмечают СМИ, первой о нем сообщила газета Financial Times.

"Испытание показало, что Китай очень сильно продвинулся в области гиперзвукового оружия. Дальше, чем полагали США", - отметило издание.

В Вашингтоне сообщение об испытании вызвало серьезную озабоченность.

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ГЗЛА
Ядерный щит
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