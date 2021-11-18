Ближневосточные страны намерены приобрести комплекс противодействия БПЛА ROSC-1

ROSC-1 является уникальной системой, единственной в мире, в нее внедрены элементы искусственного интеллекта, отметил советник заместителя гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Виталий Репин

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз Антей" в рамках Dubai Airshow 2021 провел переговоры с рядом стран Ближневосточного региона по продаже уникального комплекса обеспечения орнитологической защиты и противодействия авиабеспилотникам для аэропортов ROSC-1. Об этом ТАСС сообщил советник заместителя гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Виталий Репин в ходе авиационной выставки Dubai Airshow 2021.

"ROSC-1 уникальная система, единственная в мире. В нее внедрены элементы искусственного интеллекта, и это единственная система в мире, которая может отличить в стае птиц маленький беспилотник. В рамках выставки были проведены переговоры. Идет подготовительная работа к заключению соглашений по продаже комплекса ROSC-1. Но о контрактах пока говорить рано", - сказал он.

Комплекс ROSC-1 сделан на базе допплеровского метеорологического локатора, может оснащаться по требованию заказчика различными системами поражения, в том числе дроном "Волк-18". Как сказал Репин, когда локатор обнаруживает и идентифицирует цель, дальше включаются системы по возможному перехвату управления дроном и посадки в нужном месте. Орнитологическая безопасность предусматривает информирование диспетчера о наличии птицы на взлетно-посадочной полосе, на рулежной дорожке. Дальше может быть включение специальных средств, которые могут отогнать птиц, данные средства в комплекс не входят.

Международная авиационная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер. Так, в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние представлены международной публике впервые. В статической экспозиции российской техники можно увидеть прототип легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, показан российский беспилотник "Орион".