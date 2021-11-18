Искусственный интеллект помог беспилотнику "Орион" стать более автономным

Гендиректор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков также отметил, что утвержденная в октябре правительством концепция интеграции беспилотников в единое воздушное пространство ускорит процесс гражданской сертификации "Ориона"

ДУБАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Внедрение системы искусственного интеллекта ведет к поэтапной автономизации беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в частности "Ориона". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

"Что касается искусственного интеллекта, идет поэтапная автономизация комплекса. Представляемое на выставке в Дубае новое автоматизированное рабочее место оператора - как раз еще один шаг к большей автономизации беспилотного летательного аппарата", - сказал он.

Богатиков отметил, что также применяется технология дополненной реальности - добавляются элементы, которые очевидно существуют, но неявно выражены визуально - тогда они дорисовываются для удобства операторов. "Такие технологии внедрять планируется, и они уже применяются в текущих версиях "Ориона", - сказал он.

Гендиректор "Кронштадта" выразил надежду, что утвержденная в октябре правительством РФ концепция интеграции беспилотников в единое воздушное пространство ускорит процесс гражданской сертификации "Ориона". "Мы надеемся, что в связи с тем, что в октябре правительство России, наконец, утвердило концепцию интеграции беспилотников в единое воздушное пространство, процесс ускорится. Для нас это очень долгожданный документ, в разработке которого специалисты компании "Кронштадт" принимали непосредственное участие", - сказал он.

Богатиков пояснил, что сложности для получения полноценного сертификата заключаются в том, что нет соответствующих программных документов, где были бы определены рамки технологического развития, план финансирования создания технических решений, развертывания соответствующей инфраструктуры и т. д. "Это все необходимо для сертификации и обеспечения безопасного применения беспилотных авиационных систем в едином воздушном пространстве", - сказал гендиректор компании.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.