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Известия.ru

Минобороны Великобритании и Украины сообщили о нежелании враждовать с РФ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Великобритания и Украина не хотят враждовать с Россией, но в то же время обеспокоены ее военной активностью на украинской границе. Об этом заявили британский министр обороны Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников во вторник, 16 ноября.

«У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского ведомства.

Уоллес находится сейчас с визитом на Украине.

15 ноября замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия Украины находится в постоянной готовности обороняться. Таким образом она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

13 ноября британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
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