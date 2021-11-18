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ТАСС

Еврокомиссар назвал проведенное Россией испытание угрозой деятельности ЕС в космосе

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Источник изображения: © Aris Oikonomou, Pool via AP

Члены экипажа Международной космической станции также были подвержены опасности, подчеркнул Тьерри Бретон

ТАСС, 17 ноября. Образовавшиеся фрагменты неработавшего спутника "Целина-Д" после его уничтожения в ходе проведенных Россией испытаний могут представлять угрозу для деятельности Евросоюза в космосе. С таким утверждением выступил во вторник еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Испытание противоспутникового оружия привело к образованию значительного количества [космического] мусора, размеры которого могут поставить под угрозу космическую деятельность Европейского союза, а также деятельность наших государств-членов", - написал он в своем Twitter.

Бретон добавил, что члены экипажа Международной космической станции (МКС) также были подвержены опасности, предприняты необходимые меры для их защиты. "Европейская система космического наблюдения и слежения была немедленно активирована, на постоянной основе ведется мониторинг ситуации, чтобы защитить европейские спутники Galileo и Copernicus ("Галилео" и "Коперник") и спутники стран-членов [ЕС] от столкновения с мусором", - отметил еврокомиссар, добавив, что пока ни один из спутников ЕС не был поврежден.

"Как еврокомиссар, отвечающий за космическую политику Евросоюза и, в частности, за Galileo и Copernicus, я присоединяюсь к решительному осуждению проведенного Россией <...> испытания, приведшего к уничтожению спутника на низкой орбите", - заявил он. Евросоюз будет работать над новой оборонной и космической стратегиями, резюмировал Бретон.

Во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

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