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ТАСС

В NASA завершили формирование экипажа миссии Crew-4

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Космический корабль Space X Crew Dragon
Космический корабль Space X Crew Dragon.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Последним членом четвертого экипажа стала американка Джессика Уоткинс

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало во вторник последнего члена четвертого экипажа, который отправится на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) весной следующего года, им стала американка Джессика Уоткинс.

Уоткинс полетит к станции вместе с коллегами по NASA Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом, а также астронавтом Европейского космического агентства (ЕКА) Самантой Кристофоретти. "NASA назначило Джессику Уоткинс на должность специалиста для миссии Crew-4", - информировала пресс-служба управления. Ожидается, что сформированный экипаж отправится на ракете Falcon 9 к МКС в апреле 2022 года.

Перед приходом в NASA в 2017 году 33-летняя Уоткинс получила высшее образование в сфере геологии. Ранее она входила в состав научной команды марсохода Curiosity.

На прошлой неделе на станцию прибыл третий экипаж на корабле Crew Dragon с американскими астронавтами Раджой Чари, Томом Маршберном и Кайлой Бэррон, а также астронавтом ЕКА Маттиасом Маурером. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев. Вместе с ними на станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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