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Известия.ru

МИД РФ отметил молчание США на запросы по космическому челноку Х-37В

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Air Force/space.com

С 1950-х годов США проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений, запросы РФ по космическому челноку Х-37В остаются без ответа. Об этом 16 ноября говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Аппарат может долго находиться на орбите, совершать маневры и нести полезную нагрузку. Запросы Москвы относительно прояснения конкретных целей и задач, которые отрабатываются на платформе Х-37В в рамках его текущей миссии, ответа не получают, отметила она.

Как напомнила Захарова, задачи Вашингтона по достижению господства в космосе закреплены в обновленной «Оборонной космической стратегии» и доктринальном документе Космических сил США.

«В порядке реализации этих установок Вашингтоном и его союзниками осуществляются масштабные программы по разработке систем вооружений, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, в том числе в упреждающем порядке», — продолжила она.

Речь идет и о создании средств перехвата и воздействия на объекты космической инфраструктуры. США без каких-либо предварительных оповещений испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов.

В феврале 2008 года в космосе была применена противоракета SM-3 для уничтожения американского спутника «USA-193». В 1980-е годы Пентагон тестировал противоспутниковое оружие на платформе самолета F-15A, напомнила дипломат.

«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей», — написала Захарова.

По ее словам, Москва предлагает как можно скорее согласовать международный обязывающий инструмент по космосу. Основой может стать российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

«Предлагаемая нами договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса. Призываем также государства взять на себя следующие обязательства», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Москва предлагает, в частности, не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.

В качестве промежуточного шага рассматривается выдвинутая Россией международная инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе. Ее полноформатными участниками являются 30 государств.

Как заключила Захарова, запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью станет верным путем к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.

Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что российская перспективная противоспутниковая система ювелирно поразила старый спутник. По его словам, был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».


Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и Пентагон заявили, что испытания якобы несли угрозу МКС.

В Минобороны назвали обвинения лицемерными, напомнив, что именно американская сторона избегала предложений РФ по договору о предотвращении размещения оружия в космосе. Кроме того, США активно разрабатывают и без каких-либо оповещений испытывают на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37. При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что обломки от российского аппарата не несли никакой угрозы для МКС или спутников.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
sm-3
X-37
Тунгуска
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
МКС
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