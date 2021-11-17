Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь?

Комплексы С-550 будут обладать большими дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет, заявил в понедельник глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, выступая на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. "Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись с тем, чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей", – сказал он.

Близкий к военному ведомству источник добавил в интервью ТАСС, что первая партия С-550 будет поставлена в нашу армию уже к 2025 году. По его словам, С-550 уже создана в "железе" – речь идет о системе стратегической ПРО. Собеседник подчеркнул, что будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой, при этом морского варианта комплекса не предусматривается.

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщили в субботу РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа – противоракеты размещаются в шахтах.

"Новая мобильная система разрабатывается как версия ЗРС С-500 и будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны. Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО – THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB", – рассказал один из собеседников агентства. Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что "разработка новой системы находится на продвинутом этапе".

Впервые о существовании С-550 на прошлой неделе сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, но каких-либо сведений о ней министр не привел. Вероятно, она будет модификацией С-500, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его мнению,

основные компоненты систем С-500 и С-550 будут идентичны, различие, скорее всего, будет заключаться в специализации.

"С-500 создавался и против аэродинамических, и против баллистических целей. С-550 – это такой чисто противоракетный вариант, который заодно сможет сбивать спутники на низкой орбите. Правда, это не большое достижение: так уже могут делать американцы и китайцы", – сказал собеседник.

"У С-550 точно будет другая ракета и, допускаю, раздельные батареи против разных целей – аэродинамические и противоракетные. Возможно, новый комплекс даже сможет осуществлять прямой перехват – когда, к примеру, боеголовку неприятеля поражает боеголовка перехватчика. У нас пока так никто не делал: тему закрыли в 70-х годах, посчитав прямой перехват невозможным", – пояснил он.

Фельгенгауэр сомневается в том, что С-550 станет "первой в мире мобильной специализированной системой ПРО и ПКО", способной эффективно уничтожать МБР, как о том говорят источники РИА Новости. Как напомнил специалист, подобная технология уже есть у Израиля – противоракетный комплекс "Хец-3". "Это серьезные мобильные батареи, они уже развернуты, могут двигаться и находятся не в шахтах. Одна батарея размещена к северу от Тель-Авива, вторая – к югу. Но не знаю, сможет ли эта система сбить условный спутник. У Израиля просто такой задачи не стоит", – добавил эксперт.

Что касается сроков, то С-550 вполне могут появиться у России на вооружении до 2025 года, согласился Фельгенгауэр с мнением источника ТАСС. При этом эксперт допустил, что в перспективе разработка может заинтересовать Китай – одного из импортеров систем С-400 и потенциального покупателя С-500. Насчет других клиентов – Индии, Турции и Ирана – сказать что-либо однозначное пока сложно, признает собеседник.

"Ясно, что на экспорт мы будем поставлять ухудшенный вариант комплекса. Если разработка идет из "налички" Минобороны, с нее снимают различные компоненты. Понятно, что за границей оружие может попасть в руки вероятного противника. Самое секретное продавать нельзя, Генштаб такого просто не допустит", – заключил он.

Военный эксперт Алексей Леонков тоже предполагает, что среди покупателей С-550 может оказаться Китай – страна, которая хочет купить у России С-500. При участии российских специалистов Народно-освободительная армия Китая модернизирует свою систему предупреждения о возможном ракетном нападении, добавил он. "Эта система в Китае не менялась несколько десятилетий. Но с тех пор обстановка в мире серьезно изменилась. Китайская территория уже рассматривается как мишень для баллистических ракет с ядерными боеголовками, в Пекине это хорошо понимают", – пояснил Леонков.

Собеседник напомнил, что в Поднебесной уже создали глубоко эшелонированную оборону прибрежной зоны, где расположены самые густонаселенные провинции. "Для китайских ПВО наши С-400 уже стали настоящим подарком. Дальность поражения ракетой с С-400 составляет 250 километров. Китайцы, например, уже этой ракетой сбили маневрирующую воздушную цель, которая двигалась на очень больших скоростях. Появление С-550 – комплекса, который может бить еще дальше – придало бы ПВО Китая еще больше эффективности. Тем более, что С-550 может работать и по ближнему космосу, что для Пекина – просто манна с небес", – отметил эксперт.

Правда, эксперт не уверен, что в самой России С-550 появится на боевом дежурстве уже к 2025 году. "Это пока вопрос. Правда, если раньше на создание одного ракетного комплекса уходило примерно десятилетие, то сейчас этот период гораздо сокращен. Теперь российские ракеты конструируются и делаются гораздо быстрее. В концерне "Алмаз-Антей" проектирование ракетных комплексов давно автоматизировано, что позволяет на текущем проекте быстро сделать следующий шаг. Тот же С-350 появился на "Алмазе-Антее" достаточно быстро – благодаря тому, что концерн и все его предприятия были переоснащены", – напомнил эксперт.

Ростислав Зубков, Артур Приймак