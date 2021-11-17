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Известия.ru

Армения и Азербайджан прекратили огонь после переговоров с Шойгу

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Минобороны РФ 16 ноября заявили о прекращении огня между армянскими и азербайджанскими силами после переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

«В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — сказано в сообщении.

В то же время военное ведомство Армении подтвердило, что при посредничестве Москвы удалось стабилизировать ситуация на границе с Азербайджаном.

Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18.30 (17.30 мск) огонь на восточном участке армяно-азербайджанской границы был прекращен, обстановка относительно стабилизировалась, указали в Ереване.

По данным армянских военных, Азербайджан понес большие потери в живой силе, несколько единиц бронетехники были уничтожены или выведены из строя.

«У Армянской стороны также есть потери. В данный момент есть уточненные данные об одном погибшем, военнослужащем контрактной службы рядовом Меружане Арутюняна 1991 года рождения. Количество раненных также уточняется. Еще 12 военнослужащих были пленены», - отмечается в сообщении.

Глава Минобороны Армении Папикян обсудил с Сергеем Шойгу 16 ноября обстановку на армяно-азербайджанской границе. В ходе беседы Папикян указал на то, что вторжение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении ставит под угрозу весь переговорный процесс. Шойгу, в свою очередь, выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, а также возвращения военнопленных и развязки ситуации.

В ходе переговоров с Сергеем Шойгу 16 ноября глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что провокации, совершенные Ереваном на границе двух стран, были предотвращены. Шойгу призвал обе сторону к деэскалации.

В этот же день Минобороны Армении сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении есть погибшие и раненые.

В связи с этим Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись именно с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

Президент РФ Владимир Путин 16 ноября провел переговоры с Пашиняном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Стороны договорились продолжить консультации по данной теме.


Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха . Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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Азербайджан
Армения
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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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