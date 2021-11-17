Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны Армении сообщает о потерях: один военный погиб, 12 взяты азербайджанской стороной в плен, число раненых уточняется

386
0
0
Колонна бронетранспортеров Минобороны Армении. Архивное фото
Колонна бронетранспортеров Минобороны Армении. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате боев с вооруженными силами Азербайджана с армянской стороны есть погибший, подтвердило Минобороны Армении.

"На данные момент есть уточненные данные лишь об одном погибшем - контрактный военнослужащий Меруджан Арутюнян 1991 г.р. Количество раненых также уточняется. 12 армянских военнослужащих взяты в плен", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается также, что в результате действий армянской стороны "среди личного состава ВС Азербайджана есть многочисленные погибшие, несколько единиц бронетехники выведены из строя или уничтожены".

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

Со своей стороны, в Баку сообщали об атаке армянскими военными азербайджанских боевых постов и возложили ответственность за обострение обстановки на Ереван.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Похожие новости
29.03.2021
Ереван должен пересмотреть отношения с Анкарой, есть возможность деблокировать транспортные коммуникации - секретарь СБ Армении
15.01.2021
Три модульных городка для миротворцев возвели в Нагорном Карабахе
09.11.2020
В Карабахе продолжаются бои
09.11.2020
Стратегически важный город: Алиев сообщил о взятии Шуши
27.05.2014
Азербайджан хочет скрасить себе вид на море
12.03.2013
Как Беларусь выглядит на фоне мировых торговцев оружием?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate