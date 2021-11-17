Минобороны Армении сообщает о потерях: один военный погиб, 12 взяты азербайджанской стороной в плен, число раненых уточняется

Ереван. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате боев с вооруженными силами Азербайджана с армянской стороны есть погибший, подтвердило Минобороны Армении.

"На данные момент есть уточненные данные лишь об одном погибшем - контрактный военнослужащий Меруджан Арутюнян 1991 г.р. Количество раненых также уточняется. 12 армянских военнослужащих взяты в плен", - сообщили в военном ведомстве.

Отмечается также, что в результате действий армянской стороны "среди личного состава ВС Азербайджана есть многочисленные погибшие, несколько единиц бронетехники выведены из строя или уничтожены".

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

Со своей стороны, в Баку сообщали об атаке армянскими военными азербайджанских боевых постов и возложили ответственность за обострение обстановки на Ереван.