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Интерфакс-АВН

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Никол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Условлено продолжить контакты на этот счет", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
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