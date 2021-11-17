Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Условлено продолжить контакты на этот счет", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в Сюникской области обострилась 13 ноября. Тогда Минобороны Армении сообщило, что военные Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление, которое было предотвращено. В ведомстве сообщали, что при посредничестве российской стороны велись переговоры по урегулированию ситуации.

15 ноября Пашинян заявил на заседании Совета безопасности, что азербайджанские войска вторглись в страну на восточном направлении границы. Генпрокуратура Армении сообщила, что военные Азербайджана пересекли границу в направлении города Сисиан в Сюникской области на юге Армении.