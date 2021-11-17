Взлетай, оружие: что за ракету испытала Россия в космосе

В Минобороны подчеркивают — никакой угрозы для МКС обломки уничтоженного спутника не представляют

Испытанная в космосе 15 октября ракета разрабатывалась с 2011 года и имеет двойное назначение, выяснили «Известия». Министерство обороны России заявило, что обломки от уничтоженного спутника не будут нести угрозу Международной космической станции (МКС). Тесты нового оружия вызвали волну критики со стороны США и обвинения в создании опасности для космических программ других государств. В среду, 17 ноября в Москве пройдут переговоры НАСА и российских официальных лиц по этой тематике. Эксперты отмечают, что на поражение космических аппаратов способны сейчас четыре страны в мире и не всегда их обломки бывают безопасны.

Космический успех

Разработка испытанной 15 ноября системы велась с 2011 года. Сама она предназначена для уничтожения как баллистических ракет, так и космических аппаратов и будет иметь мобильный вариант, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве.

16 ноября министр обороны Сергей Шойгу подтвердил журналистам, что была успешно испытана перспективная система. По его словам, она «ювелирно» поразила старый спутник и никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют.

В своём заявлении днём 16 ноября Минобороны уточнило, что во время испытаний был уничтожен давно недействующий космический аппарат «Целина-Д». Военный спутник был запущен в 1982 году для ведения радиоэлектронной разведки на высоту около 500 км. Ведомство продемонстрировало результаты расчётов, подтверждающих отсутствие рисков для МКС.

Космическое командование США и НАСА ранее заявили, что была применена ракета наземного базирования. По американским данным, образовалось облако из около 1500 крупных обломков, которые могут угрожать МКС. В день испытаний её экипаж в целях предосторожности на несколько часов укрылся в космических кораблях «Союз» и Crew Dragon-3.

Фото: Global Look Press/NASA/Keystone Press Agency Источник изображения: iz.ru

Минобороны России в ответ обвинило США в милитаризации космоса. Ведомство напомнило, что в 2020 году в Соединённых Штатах учредили новое Космическое командование и приняли стратегию по космосу, где одна из главных целей — создание комплексного военного преимущества в космосе. По данным российских военных, Пентагон активно разрабатывает и испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства. Среди них назван многоразовый беспилотный космический корабль X-37.

Помимо космических технологий военного назначения в США развивают и собственную систему противоракетной обороны, при этом они стараются переложить ответственность за милитаризацию космоса на другие страны, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Козюлин.

— США и сами проводили испытания по уничтожению спутников в космосе, правда, это было достаточно давно, — отметил он. — Америка в рамках программы ТНААD разработала подвижный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата целей — с прицелом на уничтожение баллистических ракет и спутников. Подобные противоракеты испытывали Китай и даже Индия, не входящая в число ведущих космических держав.

Россия обращалась к США и другим государствам с предложением подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, но это предложение так и не было принято за рубежом, добавил эксперт.

Мусорная угроза

В среду, 17 ноября представители НАСА встретятся в Москве с чиновниками Роскосмоса, чтобы обсудить вопрос о последствиях испытаний для МКС и других программ.

Всего за несколько дней назад МКС уже пришлось уклоняться от последствий испытания противоспутниковых ракет. 10 ноября её орбиту подняли на 1,2 км, чтобы не столкнуться с обломком китайского спутника Fengyun-1C, уничтоженного КНР в 2007 году.

Российское Министерство обороны заявило, что образовавшиеся от уничтожения «Целины-Д» фрагменты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Источник изображения: iz.ru

До этого Космическое командование ВВС США несколько раз заявляло о ведущихся Россией испытаниях такого оружия. По данным Пентагона, предыдущий, третий по счёту тест прошёл 16 декабря 2020 года. Была запущена противоспутниковая ракета прямого перехвата, которая предназначена для уничтожения небольших объектов на низкой околоземной орбите.

Глава Института космической политики Иван Моисеев рассказал «Известиям», что для ведущих космических держав уничтожение спутников не представляет ни теоретической, ни практической сложности.

— Смысла просто проверять такую возможность нет, — пояснил эксперт. — Другое дело, испытания новых систем, которые не приняты на вооружение.

Специалист предупредил об опасности образовывающихся после испытаний обломков. По его словам, от «Целины-Д» помимо полутора тысяч крупных остались ещё десятки или сотни тысяч мелких, диаметром менее 10 см, которые невозможно отследить. Их облако будет годами вращаться вокруг планеты, постепенно расползаясь и может быть опасно для пролетающих через него космических аппаратов.

Чем сбивали спутники

Все предыдущие испытания противоспутниковых ракет тоже использовали в роли мишеней космические аппараты, обращающиеся на низких околоземных орбитах, типичных для спутников дистанционного наблюдения за Землёй. Глобальные навигационные системы и коммуникационные сателлиты работают на гораздо больших высотах.

Эру испытаний современных противоспутниковых ракет открыл Китай в 2007 году. 11 января он прямым попаданием сбил свой старый метеоспутник на высоте 865 км. По подсчётам США, в результате образовалось более 2300 отслеживаемых обломков. От одного из них и пришлось уклоняться МКС 10 ноября.

Противоракета корабельного базирования SM-3 Источник изображения: Фото: U.S. Navy

Через год, в 2008-м своими испытаниями ответили США. Противоракетой корабельного базирования SM-3 они поразили собственный спутник-шпион USA-193, вышедший из строя. Перехват на высоте 247 км и породил приблизительно 400 осколков, большинство из которых затем сгорели в атмосфере.

В 2019 году новым членом клуба стран с противоспутниковыми возможностями стала Индия. 27 марта премьер-министр страны Нарендра Моди заявил об успешном поражении баллистической ракетой космического аппарата на орбите высотой около 300 км. Испытания также породили облако из нескольких сотен крупных обломков.

В годы холодной войны СССР и США активно экспериментировали и с другими вариантами противоспутникового вооружения. Разрабатывались и испытывались противоракеты воздушного базирования, лазеры, ракеты «космос-космос» и специальные космические аппараты – истребители.

Антон Лавров