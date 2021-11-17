Генерал-полковник Геннадий Жидко назначен замминистра обороны

Ранее он командовал войсками Восточного военного округа

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генерал-полковник Геннадий Жидко, ранее командовавший войсками Восточного военного округа (ВВО), назначен заместителем главы российского военного ведомства, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе - заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления", - сказал Шойгу, принимая доклад Жидко в режиме видеоконференцсвязи.

"Дела и должность командующего войсками Восточного военного округа сдал. Прошу Вашего разрешения на убытие к новому месту службы", - доложил Жидко министру.

Ранее сообщалось, что новым командующим войсками ВВО назначен генерал-полковник Александр Чайко.