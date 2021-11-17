Войти
ТАСС

Генерал-полковник Геннадий Жидко назначен замминистра обороны

387
0
0
Геннадий Жидко
Геннадий Жидко.
Источник изображения: РИА Новости/Виталий Аньков

Ранее он командовал войсками Восточного военного округа

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генерал-полковник Геннадий Жидко, ранее командовавший войсками Восточного военного округа (ВВО), назначен заместителем главы российского военного ведомства, начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Геннадий Валерьевич, тут у вас много дел. Поздравляю, возвращайтесь в Москву. Приступайте к своей работе - заместителем министра обороны, начальником Главного военно-политического управления", - сказал Шойгу, принимая доклад Жидко в режиме видеоконференцсвязи.

"Дела и должность командующего войсками Восточного военного округа сдал. Прошу Вашего разрешения на убытие к новому месту службы", - доложил Жидко министру.

Ранее сообщалось, что новым командующим войсками ВВО назначен генерал-полковник Александр Чайко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
13.04.2021
Мотострелки вырвались из «засады» во время учений в Крыму
02.02.2021
Четвертый блочно-модульный городок для миротворцев возвели в Карабахе
06.07.2020
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
21.02.2019
Строительство боевых стартовых позиций для комплекса "Авангард" уже началось
25.10.2017
Эксперт: "добить" ИГ* на оставшихся 5% территории Сирии мешает коалиция США
24.03.2015
СП «БраМос аэроспейс» предложило Минобороны РФ закупить ракеты «Брамос» – «Известия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate