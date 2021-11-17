Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить эскалацию обстановки

Министр обороны РФ обсудил с главами военных ведомств двух стран обострение ситуации на границе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе оборонного ведомства Армении сообщили, что министр обороны Армении Папикян обсудил со своим российским коллегой Шойгу ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь азербайджанская сторона также сообщала о переговорах министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и его российского коллеги Сергея Шойгу.

Во вторник в Минобороны Армении сообщили, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика обратилась к РФ с призывом "защитить территориальную целостность Армении". Посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил ТАСС, что Россия и Армения ведут консультации по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.