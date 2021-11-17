Рогозин провел переговоры с главой NASA

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонный разговор с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом во вторник, 16 ноября, Рогозин написал в своем Telegram-канале.

«Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы», — сообщил глава корпорации.

Ранее в этот день источник ТАСС сообщил, что на переговорах стороны обсудят сближение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.