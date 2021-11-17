Войти
Известия.ru

Рогозин провел переговоры с главой NASA

385
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонный разговор с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном. Об этом во вторник, 16 ноября, Рогозин написал в своем Telegram-канале.

«Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы», — сообщил глава корпорации.

Ранее в этот день источник ТАСС сообщил, что на переговорах стороны обсудят сближение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором.

15 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что космический мусор, приближавшийся к МКС, больше не угрожает станции. Экипаж работает штатно. Согласно переговорам экипажа с Землей, космический мусор в понедельник пролетел мимо МКС, но может снова вернуться к станции.

Отмечалось, что в случае быстрого сближения МКС с космическим мусором экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
02.08.2021
На МКС раскрыли подробности адаптации модуля «Наука» к станции
17.07.2020
NASA продлило контракт Boeing на техподдержку МКС до сентября 2024 года
15.07.2020
Названо условие полетов российских космонавтов на американских кораблях
11.09.2018
"Преднамеренно и рукотворно": вредитель так и не найден
19.01.2018
В США предрекли крах "Роскосмоса"
10.05.2012
Рогозин рвется в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.11 06:40
  • 1
Вертолетный пролет
  • 17.11 05:47
  • 2
Кабмин одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
  • 17.11 05:24
  • 1
Россия испытала противоспутниковое оружие в космосе
  • 17.11 05:00
  • 47
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 17.11 04:44
  • 29
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 16.11 20:25
  • 35
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 16.11 20:25
  • 2
Ядерный зонтик для Беларуси
  • 16.11 17:24
  • 122
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 16.11 16:35
  • 65
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 16.11 14:05
  • 79
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 12:54
  • 9
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 16.11 11:51
  • 3
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 16.11 09:19
  • 4
Бронеавтомобиль «Барыс» для ВС Казахстана
  • 16.11 04:57
  • 12
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 15.11 23:19
  • 2
Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate