Что подтолкнуло Армению и Азербайджан возобновить боевые действия

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе.

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Погибшие и раненые, перестрелки, обвинения в провокациях — спустя год после окончания Второй Карабахской конфликт в регионе может разгореться с новой силой. В Ереване и Баку сообщают о боях вдоль границы с применением артиллерии и бронетехники. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Бои локального значения

По информации Минобороны Армении, в 13:00 по местному времени "подразделения ВС Азербайджана совершили новую провокацию на восточном направлении", обстреляв армянские позиции на линии соприкосновения в Сюникском районе. Последовал ответ. Есть погибшие и раненые. Двенадцать военнослужащих попали в плен.

"Обстановка продолжает оставаться крайне напряженной, — добавляет военное ведомство Армении. — Идут локальные бои. Наши вооруженные силы проводят соразмерные действия и контролируют обстановку. Азербайджанская сторона несет большие потери в бронетехнике и живой силе".

В свою очередь, в Баку заявили о "панике в рядах армянской армии" после "масштабной провокации". Там считают, что соседи начали "внезапную военную операцию в 11:00 (по местному времени. — Прим. ред.) с целью захвата высот на указанных направлениях государственной границы и занятия более выгодных позиций для получения военного преимущества".

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

"В ответ <…> были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны, — утверждает Минобороны Азербайджана. — Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия".

Взаимные обвинения

Ситуация в регионе накалялась с ноября. Сообщения СМИ о том, что азербайджанцы обстреляли рабочих Нагорного Карабаха, подтвердили и российские миротворцы. В бригаде, которая чинила водопровод для контингента, трое раненых и один погибший.

"Повторяющиеся провокации с нарушением режима прекращения огня открыто демонстрируют лживый характер заявлений Баку о стремлении нормализовать отношения с Арменией и армянским народом", — отметили в Ереване.

После инцидента трассу Берзор — Степанакерт, связывающую армянские районы Нагорного Карабаха с "большой землей", перекрыли. И только посредничество российских военных помогло разблокировать дорогу.

А 13 ноября гражданин Армении Норайр Мирзоян, проезжая мимо блокпоста в районе Шуши на личном автомобиле, бросил в азербайджанских военных ручную гранату. Ранены двое солдат и сержант. Армянские СМИ писали, что он был родственником убитого рабочего.

Армянские военнослужащие Источник изображения: © Фото : Минобороны Армении

В тот же день Ереван обвинили в атаке на позиции в Кельбаджарском районе. Спустя сутки — в обстреле "из снайперских винтовок, гранатометов и разнокалиберного стрелкового оружия". Армения назвала это реакцией на "попытку развернуть наступление" на границе.

Взаимные обвинения повторились и 15-го ноября.

Шаткое перемирие

Официально перемирие после 44-дневной войны действует в регионе уже больше года. В результате переговоров при посредничестве России Азербайджану отошли Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский и Гадрутский районы, а также населенные пункты на юге непризнанной республики — Физули, Джабраил, Зангелан и Кубатли. У НКР остались 3170 квадратных километров из довоенных 11 458.

С тех пор стороны регулярно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Сейчас же Ереван говорит о вторжении азербайджанских войск в Армению. И призывает союзников по ОДКБ "четко отреагировать".

Отдельно обратились к Москве: секретарь Совбеза Армен Григорян напомнил о договоре 1997-го, по которому Россия и Армения "обязуются оказывать друг другу взаимную помощь в случае военной угрозы".

Российские миротворцы во время торжественного построения на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, "провоцирующие эскалацию обстановки". В ОДКБ же заявили, что внимательно следят за ситуацией, но официальных обращений от Еревана не получали. Нет информации и о переговорах между лидерами Азербайджана, Армении и России, которые намечались в онлайн-формате на 9 ноября.