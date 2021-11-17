"Мощное развитие". Военный эксперт о "суперавтомате" АК-12

Российские морпехи получают автоматы АК-12, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о достоинствах нового оружия.
Российская морская пехота начала получать новые автоматы АК-12, пишут "Известия". Оружие протестировали военнослужащие миротворческого батальона Тихоокеанского флота, который в настоящее время несет службу в Нагорном Карабахе, его перевооружение уже завершилось, сообщает издание со ссылкой на источник в Минобороны,
АК-12 также получат "черные береты" Черноморского флота, отмечают "Известия".
В эфире радио Sputnik военный эксперт, глава военной секции "Изборского клуба" Владислав Шурыгин рассказал об особенностях нового автомата.
Этим достоинства АК-12 не исчерпываются, продолжил он.
Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 миллиметра создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник". В 2016-2017 годах партия АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение. Автомат поставляется в войска с 2018 года.