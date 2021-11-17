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РИА Новости

"Мощное развитие". Военный эксперт о "суперавтомате" АК-12

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Автомат концерна "Калашников" АК-12 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021" в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке
Автомат концерна "Калашников" АК-12 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021" в военно-патриотическом парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российские морпехи получают автоматы АК-12, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о достоинствах нового оружия.

Российская морская пехота начала получать новые автоматы АК-12, пишут "Известия". Оружие протестировали военнослужащие миротворческого батальона Тихоокеанского флота, который в настоящее время несет службу в Нагорном Карабахе, его перевооружение уже завершилось, сообщает издание со ссылкой на источник в Минобороны,

АК-12 также получат "черные береты" Черноморского флота, отмечают "Известия".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, глава военной секции "Изборского клуба" Владислав Шурыгин рассказал об особенностях нового автомата.

"АК-12, который называют "суперавтоматом" – это глубокая модернизация привычного нам автомата Калашникова. В ней усилены его лучшие качества и скомпенсированы проблемы, с которыми приходилось сталкиваться. Среди них – мощная отдача и, как считалось, недостаточная точность, хотя опытные стрелки с этим могут поспорить. И, тем не менее, этот вопрос тоже был решен. Сегодня баллистика и эргономичность автомата таковы, что даже неопытный стрелок может стрелять, как высококлассный подготовленный боец", – сказал Владислав Шурыгин.

Этим достоинства АК-12 не исчерпываются, продолжил он.

"Автомат стал "прикладистее", то есть его стало удобнее использовать, он получил несколько удобных так называемых обвесов – различных приспособлений, которые можно присоединять к автомату, начиная с фонарика и заканчивая оптическим коллиматором или ночным прицелом. Это такое мощное развитие стрелкового оружия", – добавил Владислав Шурыгин.

Автомат Калашникова АК-12 калибра 5,45 миллиметра создавался в период 2012-2015 годов в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник". В 2016-2017 годах партия АК-12 проходила подконтрольную эксплуатацию в частях ВДВ, сухопутных войск, морской пехоты. По результатам испытаний была получена рекомендация о принятии АК-12 на вооружение. Автомат поставляется в войска с 2018 года.

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
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