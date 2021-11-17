«Спутник Россия могла сбить даже с помощью С-500»

Шойгу рассказал о «ювелирном» ударе по спутнику в ходе испытаний

США обвинили Россию после испытаний противоспутникового оружия, а также в «создании рисков для космонавтов МКС» и призвали «разработать нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства». Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боеприпас «ювелирно» поразил цель. «Газета.Ru» разбиралась, какое противоспутниковое оружие могла испытывать Россия и почему космос милитаризуется.

«Опасались раскрыть характеристики неназванного изделия»

«15 ноября 2021 года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», - сообщили «Газете.Ru» в Минобороны России.

Позже ТАСС процитировал слова министра обороны России Сергей Шойгу: «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют».

Из заявления, опубликованного на сайте Космического командования США следует, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения. «Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите», - говорится в пресс-релизе. А Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в «создании угрозы безопасности изучения космоса».

«В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона. Россия на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН. Однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», - говорится в сообщении российского ведомства.

В Минобороны отметили, что США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из ее главных целей является «создание комплексного военного преимущества в космосе». Пентагон и до этих официальных шагов и после, активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

Противоспутниковое оружие создается еще со времен СССР, такие работы ведутся и в настоящее время. По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, пока сложно сказать, что именно было испытано. В открытых источниках встречаются упоминания системы «Нудоль».

«Без официоза это будет гаданием, однако стоит подчеркнуть, что практически любая система противоракетной обороны большой дальности обладает противоспутниковым потенциалом. В принципе, спутник Россия могла сбить даже С-500. Противоспутниковый потенциал упоминался в этом контексте», - сказал Стефанович.

А-235 «Нудоль» - опытно-конструкторская разработка, в рамках которой создается новейшая система ПВО и ПРО России. Она разрабатывается еще с 1978 года. В 1990-е опытно-конструкторские работы по проекту были временно прекращены. Начиная с 2011 года в ряде СМИ появились публикации о дальнейших шагах по реализации проекта. В последние годы были проведены несколько успешных противоракетных пусков «Нудоли».

«Нудоль» обладает как противоракетными, так и противоспутниковыми возможностями. Видимо, одну из ракет испытали в этот раз с полигона Плесецк и перехватили советский спутник. Насколько известно, головная часть такой ракеты осуществляет кинетический перехват путем прямого попадания в цель, в ракете взрывчатых веществ нет»,

- сказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Эксперт напомнил, что первый перехват спутника с помощью ракеты был осуществлен в СССР в 1982 году. Тогда разрабатывалась помимо наземной системы спутникового перехвата еще и система «Буревестник» - ракета для специально переоборудованного истребителя Миг-31. В настоящее время о состоянии работ по противоспутниковой ракете воздушного базирования ничего не известно.

По мнению Стефановича, подобные испытания - большая редкость, «и было бы хорошим тоном про них заранее всех уведомить». Эксперт предположил, что этого не произошло, так как российские военные «опасались раскрыть какие-то характеристики неназванного изделия».

На пороге новой милитаризации космоса

«Россия давно и последовательно выступает против милитаризации космического пространства. Мы являемся инициаторами разработки важных многосторонних договоренностей по предотвращению гонки вооружений в космосе. Ежегодно призываем в рамках ООН к заключению международного договора о предотвращении размещения оружия в космосе. В качестве базы предусматривается российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы ее в отношении космических объектов», - рассказал «Газете.Ru» председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

Мураховский, в свою очередь, отметил, что подобные испытания ранее проводили Китай, США, Индия. «Учитывая то, уже четыре страны обладают подобными технологическими возможностями, при этом эти системы не размещены в космосе, привязывать это к проблеме милитаризации космоса со стороны России не очень правильно», - считает Мураховский.

По мнению Стефановича, космос «в известной степени» был милитаризован всегда: с момента начала космической деятельности в рамках таковой решали военные задачи. «Сейчас мы стоим на пороге новой волны милитаризации космоса, то есть, развертывания космических и противокосмических систем. Несмотря на попытки сдержать «гонку вооружений в космосе», пока это не удается сделать в полной мере», - сказал эксперт.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью «Газете.Ru», что то, что сейчас принято обобщать как «космос», появилось из военного космоса. По его словам, изначально все существующие ракетно-космические комплексы создавались как средства доставки ядерного оружия.

«Поэтому, как правило военные разработки связаны с обеспечением безопасности страны, а для СССР это была крайне важная тема. Когда у США уже существовали средства доставки атомных бомб, в СССР тоже акцент был сделан на создание атомного оружия и средства его доставки. Более того, даже был такой приоритет в сторону ракетного вооружения, что он даже нанес ущерб развитию Военно-воздушных сил Советского Союза», - сказал Рогозин.

В связи с этим, по его словам, милитаризация космоса - это все военные разработки: и размещение орбитальной группировки специальной связи, высокодетальных систем наблюдения за потенциальными передвижениями противника, навигация.

«Эти разработки шли и идут до сих пор. Другое дело, что Россия выступает против размещения на постоянной основе оружия в космосе.

Одно дело - межконтинентальные баллистические ракеты (а они есть и у России, и у США, и у Китая), которые, по сути, находится в космосе считанные минуты, и будем надеяться, что они никогда не будут использованы. Другое - размещение на постоянной основе оружия космического базирования. Мы категорически против этого», - подчеркнул Рогозин.

Говоря об отказе США подписать предложенный Россией договор о предотвращении размещения оружия в космосе, Стефанович отметил, что «вполне можно начать с норм поведения в космосе», хотя перспектива появления оружия в околоземном пространстве заставляет заранее разрабатывать средства противодействия.

«Другое дело, что есть мнение о том, что это все разговоры в пользу бедных, и, по большому счету, всех устраивает ситуация свободы действий в космосе», - резюмировал эксперт.

Ирина Альшаева