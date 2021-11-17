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Российская газета

Советский Т-55 за океаном превратили в Leоn 1

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Источник изображения: Sebastian Jorges / wikimedia.org

Первые советские Т-55 появились в перуанской армии сорок семь лет назад. Всего было поставлено 250 таких средних танков. Эти машины долгое время практически не отличались от тысяч "пятьдесят пятых", служащих почти в семи десятках других стран мира.

Со временем интенсивно эксплуатировавшаяся техника изнашивалась, ее приходилось отправлять на базы хранения до лучших времен или списывать на металлолом. Поэтому сейчас в боевом строю осталось лишь чуть более 160 единиц.

Часть из них прошла модернизацию, которая заключалась в усилении огневой мощи. Обеспечили ее установкой противотанковых ракет "Малютка" и их китайских клонов - HJ-73.

Поначалу монтировали две направляющие, а затем уже четыре, которые находятся по бокам башни.

На первых же испытаниях танкисты смогли оценить это относительно простое нововведение. Если ранее 100-мм нарезное танковое оружие Д-10Т2С могло поражать противника бронебойными подкалиберными снарядами на дистанции не более 2000 метров, то ПТУР достает врага уже на 3000 метров.

Существующие пушечные кумулятивные боеприпасы бьют на такое же расстояние, но в своей точности они существенно проигрывают управляемым ракетам, которые также лидируют по характеристикам бронепробиваемости. Доработанные "ракетные" Т-55 стали именоваться Leоn 1.

Необходимо отметить, что "Малютки" и HJ-73 в этой стране также стали устанавливаться и на приобретенные в Италии двухосные бронированные разведывательные автомобили Fiat/ОТО Melara 6616 и на эксплуатирующиеся в спецназе боевые багги.



Алексей Брусилов

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Страны
Италия
Китай
Перу
Продукция
9M14 Малютка
Т-55
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