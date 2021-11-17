Таиланд покупает штурмовых «Росомах»

Американская программа Light Attack (LAE) демонстрирует первые успехи. Вчера, 15 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что Таиланд стал первым иностранным заказчиком американских лёгких штурмовиков Beechcraft AT-6 Wolverine (в переводе на русский Wolwerine ― «Росомаха»).

Согласно контракту, Таиланд заплатит $143 млн за восемь самолётов Beechcraft AT-6 Wolverine, наземное вспомогательное оборудование, запасные части, учебное и другое оборудование. Принятие самолётов на вооружение запланировано на 2024 год. В составе ВВС Таиланда лёгкие штурмовики заменят устаревшие Aero L-39 Albatros.

Лёгкий штурмовик AT-6 Wolverine Источник изображения: businessinsider.com

В 2019 году программа LAE, ранее известная как OA-X, была перепрофилирована. Если изначально в Минобороны США намеревались получить дешёвую авиацию для собственных ВВС, то сейчас программа рассчитана на поддержку союзных сил. «Мы считаем, что лёгкий штурмовик может помочь нашим союзникам и партнёрам в борьбе с экстремизмом и проведении операций в их границах», — заявил генерал Дэвид Гольдфейн, начальник штаба ВВС США.

На вооружении ВВС Таиланда самолёты получат название Beechcraft AT-6TH и будут использоваться для борьбы с террористами, контрабандистами и контроля границ. AT-6 Wolverine является продолжением линейки лёгких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан американской компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) на базе учебно-тренировочного самолёта Texan II.