Минобороны РФ заявило о создании США космического командования

Министерство обороны РФ заявило о том, что США создали космическое командование и приняли новую стратегию, одна из целей которой сводится к разработке комплексного военного преимущества в космосе. Об этом 16 ноября говорится в сообщении военного ведомства.

Сотрудники министерства сочли лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, которые пытались обвинить Россию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции (МКС) и призывали «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космоса».

«Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора внесен в ООН, однако США и их союзники его принятие блокируют. Вашингтон открыто заявляет, что не намерен связывать себя какими-либо обязательствами в космосе», — отмечается в сообщении.

При этом, как сообщили в ведомстве, США в 2020 году создали космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу, одной из ключевых целей которой является создание комплексного военного преимущества в космосе.

Также сотрудники Минобороны РФ отметили, что Пентагон и до, и после этих официальных действий активно разрабатывает и без каких-либо уведомлений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, в том числе последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37.

Эти действия американцев Минобороны РФ расценивает как угрозу России, считая, что они идут вразрез с заявленными целями мирного использования космоса.

Также в ведомстве подчеркнули, что на этом фоне Минобороны РФ осуществляет возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космическом пространстве, а также на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами.

В Минобороны сообщили, что 15 ноября было успешно проведено испытание, по итогам которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. Это, как считает он, якобы противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. По словам Блинкена, своими действиями РФ ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не предупредила США о проведении испытаний противоспутникового оружия. Он назвал действия РФ безответственными.

16 ноября в МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих, что Россия создавала риски для деятельности в космосе.