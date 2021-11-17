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Известия.ru

Военный эксперт заявил о развитии в США космических военных технологий

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Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5).
Источник изображения: © Senior Airman Timothy Kirchner

В США активно развивают космические технологии военного назначения, а также систему противоракетной обороны. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Козюлин.

Он указал на то, что Соединенные Штаты проводили испытания по уничтожению спутников в космосе. Также эксперт напомнил, что Америка в рамках программы ТНААD разработала подвижный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата целей, причем с прицелом на уничтожение баллистических ракеты и спутников.

«Противоракеты, способные сбивать спутники, испытывали также Китай и даже Индия, у которой космические технологии не так хорошо развиты, как у ведущих держав», — добавил Козюлин.

США сами разрабатывают новые системы вооружения, но стараются переложить ответственность на другие страны, отметил военный эксперт.

«Россия обращалась к США и другим космическим державам с целью подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, но это так и не было сделано», — заключил он.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в проведении испытаний противоспутниковых систем, что противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. По его словам, своими действиями РФ ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В Минобороны России сообщили об успешном проведении испытания, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д» находившийся на орбите с 1982 года. При этом в ведомстве отметили, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

В Минобороны добавили, что эти фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Обвинения же представителей Госдепартамента в якобы создании рисков для космонавтов в российском военном ведомстве назвали лицемерием.


Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также указал на то, что заявлять о создании Россией рисков для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие.

Глава российского МИДа также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе. Так, Пентагон проводит испытания орбитальных ударных вооружений, игнорируя при этом инициативы РФ и Китая по предотвращению гонки вооружений.

Член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко в комментарии «Известиям» отметила, что Соединенные Штаты более 60 лет занимаются военными испытаниями в космическом пространстве. При этом, по словам депутата, приоритетом было и будет обеспечение безусловной безопасности экипажа МКС. В связи с этим Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве в постоянном режиме ведет контроль, указала политик.

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