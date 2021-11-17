Атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания

Два линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) в достройке у стенки АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") - спереди "Урал", за ним "Сибирь". Санкт-Петербург, 03.05.2021.

ЦАМТО, 16 ноября. Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" 16 ноября покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где начнется программа заводских ходовых испытаний.

Ближайшие три недели сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе проверка работы паротурбинной установки, систем электродвижения судна, валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" – второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Ожидается, что судно будет передано заказчику до конца текущего года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".