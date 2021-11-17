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ЦАМТО

Россия положительно оценивает перспективы сотрудничества на Ближнем Востоке

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Виктор Кладов
Виктор Кладов.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ЦАМТО, 16 ноября. Российские компании начинают адаптироваться к ограничениям, созданным законом правительства США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), а также к расширению санкций.

Об этом заявил изданию Janes директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"К настоящему времени мы научились работать в условиях санкций. Мы придерживаемся политики построения партнерских отношений со всеми странами и регионами без исключения. Взаимодействуя с рядом стран региона, мы реализуем множество проектов, как в гражданских областях, так и в сфере военно-технического сотрудничества, – отметил он. – Очевидно, что за политическим обоснованием CAATSA наши американские коллеги скрывают вполне конкретные бизнес-задачи. Это инструмент недобросовестной конкуренции, чтобы помешать нам работать на международных рынках. Прежде всего – на рынках вооружений, где наши позиции усиливаются".

В.Кладов также подчеркнул, что CAATSA "направлен, в первую очередь, не против нас, а непосредственно против стран-покупателей российского вооружения и военной техники. Он нацелен на то, чтобы запугать наших партнеров, заставить их отказаться от своих планов и вместо российской техники начать закупать американскую".

По его словам, "речь идет о крупных независимых государствах, реализующих самостоятельную внешнюю политику. Навязывать им правила игры – это явное неуважение. Что касается Ближнего Востока, то страны этого региона принимают решения о приобретении вооружений и военной техники на основе собственных политико-дипломатических, финансово-экономических, военно-технических и других факторов".

Также В.Кладов отметил, что доля стран Ближнего Востока составляет примерно 30% от общего портфеля заказов "Рособоронэкспорта", который на сегодняшний день превышает 52 млрд. долл.

Ростех также активно реализует свои гражданские и коммерческие продукты, в частности вертолеты для транспортных и грузовых перевозок, двигатели и турбины для использования в промышленном и энергетическом секторах, а также электрооптические системы.

Поскольку страны региона все больше ориентируются на внутреннее производство и заинтересованы в трансфере технологий и локализации, Ростех "готов взаимодействовать с нашими партнерами в рамках ведения совместных НИОКР, трансфера технологий, организации лицензионного производства и создания совместных предприятий на территории наших заказчиков", подчеркнул Виктор Кладов, добавив, что соответствующий опыт работы с другими странами региона существует.

Комментарий

Связи между странами Ближнего Востока и Россией продолжались в течение последнего десятилетия, несмотря на закон CAATSA и расширение экономических санкций против России. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) привлек финансирование из государственных фондов Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, инвестируя в такие области, как искусственный интеллект и вертолеты. Во время пандемии COVID-19 компания Group 42 из ОАЭ совместно с РФПИ и группой российских компаний "Медскан" разработала систему диагностики и выявления больных COVID-19 на основе искусственного интеллекта.

Компания Tawazun также объявила на авиасалоне Dubai Airshow 2019, что она приобретает 50% акций компании-разработчика вертолетов VR-Technologies, дочернего предприятия холдинга "Вертолеты России". Компания находилась в процессе разработки вертолета VRT-500, первый полет которого должен был состояться в 2020 году, а сертификация типа – к концу 2022 года. Предположительно, прогресс в реализации проекта был заторможен пандемией COVID-19.

Российские компании по-прежнему будут испытывать трудности при взаимодействии со странами Ближнего Востока из-за проблемы потенциальных санкций в связи с CAATSA, оказывающих сдерживающее влияние на потенциальные закупки. Однако в некоторых областях Россия способна предложить разработки, аналоги которых в США запрещены к экспорту или недоступны для приобретения у западных поставщиков. В конечном итоге это создает парадоксальную ситуацию для стран-покупателей, поскольку им придется балансировать между потенциально опасными отношениями с ключевым партнером в области безопасности и обеспечением возможности получения средств, отвечающих их требованиям безопасности.

Источник: Jane's Defence Weekly, автор Чарльз Форрестер (Charles Forrester)

Материал размещен на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Бахрейн
Кувейт
ОАЭ
Россия
США
Компании
Вертолеты России
Ростех
РОЭ
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