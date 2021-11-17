Ростех и AJ Holding создали СП по продажам гражданских вертолетов

ЦАМТО, 16 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех и эмиратская компания AJ Holding LLC учредили в свободной экономической зоне Ajman Free Zone совместное предприятие Alpha Aviation LLC.

СП будет заниматься продвижением и продажей российской вертолетной техники гражданского назначения за рубежом.

Ключевым рынком для Alpha Aviation станут страны Ближнего Востока, где до 2026 года планируется реализовать более 20 гражданских вертолетов различных типов – "Ансат", Ми-171А2, Ка-32, Ми-38. Также в сферу ответственности совместного предприятия входит организация сервисного обслуживания российских вертолетов в регионе.

"В лице AJ Holding мы получили надежного партнера по продвижению нашей гражданской техники на Ближнем Востоке. Формат совместного предприятия позволит нам расширить присутствие в чрезвычайно важном для нас регионе. Предприятие начало свою работу несколько месяцев назад, но уже сегодня мы видим первые итоги – в рамках Dubai Airshow 2021 Alpha Aviation подписала контракт на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу и соглашение о поставке четырех вертолетов "Ансат" и одного Ми-17-1В в интересах полиции эмирата Рас-эль-Хайма", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".