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ЦАМТО

Ростех и AJ Holding создали СП по продажам гражданских вертолетов

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 16 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех и эмиратская компания AJ Holding LLC учредили в свободной экономической зоне Ajman Free Zone совместное предприятие Alpha Aviation LLC.

СП будет заниматься продвижением и продажей российской вертолетной техники гражданского назначения за рубежом.

Ключевым рынком для Alpha Aviation станут страны Ближнего Востока, где до 2026 года планируется реализовать более 20 гражданских вертолетов различных типов – "Ансат", Ми-171А2, Ка-32, Ми-38. Также в сферу ответственности совместного предприятия входит организация сервисного обслуживания российских вертолетов в регионе.

"В лице AJ Holding мы получили надежного партнера по продвижению нашей гражданской техники на Ближнем Востоке. Формат совместного предприятия позволит нам расширить присутствие в чрезвычайно важном для нас регионе. Предприятие начало свою работу несколько месяцев назад, но уже сегодня мы видим первые итоги – в рамках Dubai Airshow 2021 Alpha Aviation подписала контракт на поставку двух вертолетов Ми-171А2 в Перу и соглашение о поставке четырех вертолетов "Ансат" и одного Ми-17-1В в интересах полиции эмирата Рас-эль-Хайма", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Перу
Россия
Продукция
Ансат
Ка-32
Ми-17
Ми-17-1В
Ми-38
Ми-8АМТ
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Вертолеты России
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