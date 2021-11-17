Минобороны заявило об испытании Штатами ударно-боевых средств на орбите

Пентагон разрабатывает ударно-боевые средства, включая космические беспилотники Х-37, и без предупреждения испытывает их на орбите. Об этом 16 ноября сообщило Минобороны РФ.

«Пентагон и до этих официальных шагов, и тем более после активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны России расценивает эти действия как угрозу.

«Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. На этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами», — добавили в ведомстве.

Также в Минобороны считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить РФ в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства».

В ведомстве указали, что именно американская сторона избегала предложений РФ по договору о предотвращении размещения оружия в космосе.

16 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, якобы 1,5 тыс. заметных обломков появились на орбите после испытаний, что «создает угрозу космическим объектам и спутникам».

В Минобороны РФ ответили, что 15 ноября прошло испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

«США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

1 ноября заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов сказал, что в последнее время растет угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния.

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — отметил дипломат.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов отразить агрессию в космосе. Москва неоднократно называла недопустимой милитаризацию космического пространства. 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать любые виды вооружений в космосе.