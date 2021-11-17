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РИА Новости

Минобороны: действия США в космосе оцениваются как угроза

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Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС.
Источник изображения: © Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Действия США в космосе оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства, заявили в Минобороны России.

"Действия американской стороны оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства", - говорится в заявлении.

В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".

Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

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