Японские источники: Турция опасно расширяет экспорт своих «Байрактаров» (Jiji, Япония)

Японские СМИ напуганы расширением Турцией экспорта своих «антигуманных» ударных дронов «Байрактар ТВ2». В этом они усматривают антироссийские устремления их покупателей, в том числе Украины, Польши, Великобритании и т.д. Велика опасность попадания этого оружия в руки террористов. Справится ли Турция со всеми этими угрозами?

В последние годы Турция активизирует экспорт ударных дронов (беспилотных летательных аппаратов) за границу. В частности, их приобретают многие окружающие Россию страны, такие как Украина и Польша. Это справедливо воспринимается Россией как провокации и не может не служить источником обострения региональной и глобальной напряженности.

Говорят, что не только развивающиеся страны, но и Великобритания, которая является одной из основных стран Организации Североатлантического договора (НАТО), обращает свой интерес на турецкие беспилотники. И судя по всему, этот интерес, вероятно, будет расти и дальше. (Стамбульское бюро японского информационного агентства Jiji Press).

География экспорта турецких боевых дронов - 13 стран

Главным представителем семейства турецких ударных беспилотников является дрон "Байрактар ТВ2" (Bayraktar TB2), разработанный и выпускаемый турецким военно-промышленным предприятием "Байкар". Азербайджан, который ввел "Байрактары TB2" в военный конфликт с Арменией в прошлом году, во многом благодаря им восстановил свой контроль над большей частью спорной территории в Нагорном Карабахе. "Армения тогда не смогла остановить наступление наших TB2", - сказал генеральный директор "Байкара" Байрактар в феврале этого года, подчеркнув боевые результаты использования турецких дронов.

"Байрактар TB2" также был задействован в гражданских войнах в Сирии и Ливии, где накоплен существенный опыт по его применению. В последнее время наблюдается заметное движение в странах, окружающих Россию и противостоящих ей, в плане позиционирования турецких дронов "чуть ли не как одного из основных средств сдерживания Москвы" (исследователь Кине Озкарашахин, один из главных аналитиков турецкого внешнеполитического "мозгового центра"). Украина недавно запустила ТВ2 на востоке Донбасса, который подвергается атакам со стороны России, против противостоящих ей сил про-российских сепаратистов. В ответ спикер президента России Дмитрий Песков жестко предупредил: "Это только дестабилизирует региональную ситуацию".

С другой стороны, Турция расширяет военное сотрудничество с Россией за счет приобретения у последней версии современных комплексов ПРО S400 с новейшими ракетами "земля-воздух". "Нет сомнений в том, что использование "Байрактаров ТВ2" возле украинской границы с Россией нанесет существенный ущерб турецко-российским отношениям", - говорит военный аналитик Чарал Курчи.

Дроны ТВ2 уже закупил Туркменистан. Польша, страна-член НАТО, также планирует осуществить их боевое развертывание со следующего года. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются также Латвия и Литва, а 27 октября военное предприятие "Байкар" заявило: "У нас сейчас есть 13 направлений экспорта (включая планы на будущее)".

Кроме соседних с Россией стран бросается в глаза интерес к "Байрактарам" и со стороны ряда африканских государств. Президент Турции Эрдоган, посетивший Анголу, Того и Нигерию в середине октября нынешнего года, сказал в речи после возвращения в Турцию, что "страны, которые он посетил, просили турецкие беспилотники". По данным агентства Reuters, Марокко уже закупило TB2, а Эфиопия и Руанда заявляют о стремлении его приобрести.

Низкая стоимость турецких дронов привлекает к ним Великобританию

В странах-членах НАТО не только Польша, но и Великобритания, похоже, рассматривают возможность развертывания у себя "Байрактаров TB2". Британский министр обороны Уоллес сказал: "Мы получили информацию о том, что в Сирии и Ливии боевые дроны ТВ2 добились больших успехов в поражении живой силы, танков и вертолетов противника". По сообщениям местных СМИ, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сказал, что "Великобритания настроена на приобретение турецких дронов "Байрактар ТВ2" очень серьезно, британской стороне уже переданы конкретные предложения".

По словам турецких экспертов, хотя в настоящее время Великобритания получает ударные БПЛА от США и Израиля, она начинает делать упор на гораздо более дешевые "Байрактары ТВ2". Если турецко-британская сделка состоится, то это повысит доверие к турецким дронам в НАТО, и за Польшей и Великобританией могут последовать и другие члены Североатлантического альянса.

Комментарии японских читателей

far

Да, Турция со своими "Байрактарами ТВ-2" заработала себе определенную известность на армяно-азербайджанском конфликте. Но этот имидж весьма сомнительный. Турция пытается ворваться в ряды мировых экспортеров оружия, таких, как США, Россия, Китай, Израиль. Но вооружения у нее своеобразные - это бесчеловечные дроны-убийцы, не ведающие человеческого разума. Очень неожиданно, что не имея настоящей военной промышленности Турция вдруг вышла на мировой рынок с такой продукцией. Ее ждет множество испытаний.

asz

А если турецкие дроны попадут в руки исламских террористов на черном рынке оружия. Что, если их станут использовать для террористических атак против России в связи с Чечней или против Китая в связи с уйгурами? Как тогда проявится гнев Китая и России в отношении Турции?

Конечно, во всем мире возникнет волна анти-дроновских технологий. Она затронет и окружающее нас пространство. Турция не боится породить этот новый кошмар?

Японии уже сейчас следует готовиться к обострению напряженности в связи с перспективами войны дронов. Нам следует подготовить дроны-невидимки, разработать системы направленной энергии в военных целях и возобновляемые системы ПРО. Нам понадобится технология сжигания потока красных беспилотных летательных аппаратов.

kumachan

Этот мир сходит с ума!

kei

Оказывается, у Турции есть такие технологии?

ebo

Вот и Турция опустилась до того, что начала торговать оружием. Да еще продает кому попало бесчеловечные и негуманные вооружения!

ics

Что вообще творит эта Турция?! Зачем это ей?!

jyamakki

Возможно, эти "Байрактары" могли бы оказаться полезными в борьбе с какими-нибудь террористами где-нибудь в Африке. Но навлекать на себя гнев такой мощной военной силы, как Россия?!

К тому же нужно думать и с другой стороны. Ведь эти дроны могут сами по себе заинтересовать террористов как отличное средство борьбы с правительственными войсками и с целыми государствами. Что тогда будет делать Турция?

Ёсиока Рё, Хазель Сезгин (Yoshioka Ryo, Hazel Sezgin)