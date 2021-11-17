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Известия.ru

В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности

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Источник изображения: Фото: flickr.com/МИД России

Нет никаких фактов, что Россия создавала риски для космической деятельности. Такое заявление во вторник, 16 ноября, сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения со стороны США.


«Сейчас я могу сказать только одно. Заявлять, что РФ создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе. Так, Пентагон проводит испытания орбитальных ударных вооружений, игнорируя при этом инициативы РФ и Китая по предотвращению гонки вооружений.

«Нас, например, США призывают, как они выражаются, разработать универсальные нормы для освоения космического пространства. Но почему-то при этом уже многие годы игнорируют инициативу России и Китая о подготовке договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Просто игнорируют», — отметил он.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. Это, как считает он, якобы противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. По словам Блинкена, своими действиями РФ ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не предупредила США о проведении испытаний противоспутникового оружия. Он назвал действия РФ безответственными.

27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.

В тот же день Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

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Китай
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Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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