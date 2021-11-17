РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»

Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д». Об этом сообщили во вторник, 16 ноября, в Минобороны РФ.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе».

При этом проект данного договора внесен в ООН, но США и их союзники, как уточнили в МО РФ, его принятие блокируют. Кроме того, американская сторона в 2020 году создала Космическое командование и официально приняла новую стратегию по космосу, одной из главных целей которой является «создание комплексного военного преимущества в космосе».

Таким образом, как указали в Минобороны РФ, действия США оцениваются как угроза и несовместимы с заявленными целями мирного использования космического пространства. На этом фоне ведомство осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле существующими и перспективными зарубежными космическими средствами.

«В частности, 15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года», — указано в заявлении.

Вместе с тем в Минобороны РФ заверили в осведомленности США в том, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности.

«Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования», — заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов относительно того, что Россия якобы создавала риски для космической деятельности. Министр также указал на то, что США активно развивают гонку вооружений в космосе.

До этого, 27 октября, Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В МИД РФ убеждены в том, что данные действия Соединенных Штатов существенно нарушат стратегическую стабильность, указал глава ведомства.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира остается в силе, а его актуальность растет. Также российский лидер отметил, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД) Азиатско-Тихоокеанский регион столкнулся с перспективой нового витка гонки вооружений.