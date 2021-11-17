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WarSpot

В Германии испытали новую бронемашину

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Источник изображения: warspot.ru

Бундесвер готовится к замене своих танкеток боевой машиной нового поколения. Вчера, 15 ноября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что компания IABG провела демонстрацию прототипа новой авиадесантируемой боевой машины LuWa для Минобороны Германии.

Демонстрация проводилась в октябре и включала в себя комплексное исследование. В частности, были продемонстрированы ходовые качества LuWa, стрельба из основного орудия, сохранение мобильности при повреждении гусениц, а также проведены баллистические и взрывные испытания бронекорпуса.

Демонстрационный образец десантируемой бронемашины LuWa

Источник изображения: armyrecognition.com

Уже в начале следующего года предсерийные образцы LuWa начнут программу государственных испытаний. Если они будут успешными, то новая лёгкая бронемашина начнёт заменять танкетки Wiesel на вооружении бундесвера.

Ходовые испытания LuWa:

В IABG также раскрыли некоторые технические детали новой бронемашины. Так, её масса составит всего 6,2 т, длина — 4,2 м, ширина — 1,9 м, высота — 2 м (при опущенной гидропневматической подвеске — 1,85 м). Такие параметры позволят перевозить машину в вертолёте CH-53. В качестве силовой установки выступает гибридная дизель-электрическая система. Каждая из четырёх гусениц LuWa будет приводиться в движение отдельным электродвигателем. Необитаемый боевой модуль оснащён орудием калибра 27 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
CH-53
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