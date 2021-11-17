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Собирается первый опытный образец ударного дрона «Сириус»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания «Кронштадт» начала создание первого опытного образца новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Сириус».

Обэтом сообщил гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Опытный образец «Сириуса» уже собирается на нашем опытном заводе в Москве», – передает РИА «Новости» слова Богатикова.

Ранее для «Сириуса» заявлялись взлетная масса до 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов. Максимальная высота полета беспилотника получит взлетную массу до 2 тонн, размах его крыла составит до 23 метров, продолжительность полета - до 20 часов.

Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тыс. метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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