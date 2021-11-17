ВВС Дании переданы четыре многоцелевых истребителя F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 16 ноября. На авиабазе "Льюк" (США) состоялась официальная церемония передачи представителям командования ВВС Дании четырех многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2", которые с мая по настоящее время налетали 100 часов.

Как сообщает Airrecognition.com, компанией Lockheed Martin в середине 2022 года ВВС Дании будет передано еще два самолета, к концу следующего года планируется поставка еще одной машины. Согласно плану, первые датские F-35 приземлятся на авиабазе "Скридструп" (Дания) в октябре 2023 года. Все 27 заказанных истребителей F-35, как ожидается, будут окончательно введены в эксплуатацию в 2027 году.

Дания принимала участие в программе разработки самолета F-35 Joint Strike Fighter с 1997 года, что позволило датским специалистам участвовать в создании истребителя, а предприятиям получить заказы на производство компонентов. По результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки, 12 мая 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для замены F-16 ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35 "Лайтнинг-2". В 2017 году парламент Дании одобрил законопроект об ассигнованиях на F-35, охватывающий все элементы программы до 2026 года.

В боевом составе ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, которые эксплуатируются с 1980 года. Устаревшие самолеты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2024 году.

Сборка носовой части фюзеляжа первого F-35 для ВВС Дании началась на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) 16 января 2020 года. Первые четыре машины, по мере их сборки (начиная с мая 2021 года), выполнили перелет на авиабазу ВВС США "Льюк" (шт.Аризона), где используются для подготовки личного состава датских ВВС.

Планируется, что первые F-35A прибудут в Данию в 2023 году. Они будут размещены на авиабазе "Скридструп", где сейчас ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. В июне 2020 года парламент Дании одобрил закон о строительстве на авиабазе специализированных объектов для эксплуатации F-35A. Ожидается, что применение по назначению истребителей F-35 ВВС Дании начнется с 2027 года.