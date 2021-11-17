Politico (США): Байден попытался отпихнуть Путина в сторону. Тот этого не потерпел

Путинская переброска войск к границам Украины повлекла критику в адрес президента Байдена — дескать, его команда недостаточно жестко ведет себя с Кремлем. Автор пытается доказать обратное, используя слова Байдена о том, что США работают с Россией там, где им выгодно. А если Россия «нарушает» их интересы, то ей отвечают жестко.

Когда в начале этого года представители Совета национальной безопасности предлагали президенту Джо Байдену пакет санкций против России, он трижды отправлял его на доработку.

Как объясняют два бывших американских чиновника, он счел меры недостаточно жесткими.

Учитывая последние маневры Москвы, может, Байдену стоило бы отправить пакет обратно и в четвертый раз?

Усиливая тревогу США, других членов НАТО и Европейского союза, российский лидер Владимир Путин снова собирает войска вдоль западных границ своей страны. Высокопоставленные американские чиновники уже предостерегли Путина от новых попыток вторжения на Украину. Между тем аналитики предположили, что Путин пытается воспользоваться усугубляющимся спором между прокремлевской Белоруссией и ее европейскими соседями, чтобы ввернуть регион в хаос и выставить НАТО слабой.

Ранее Россия уже провоцировала США и Европу - но отступала. Прошлой весной Кремль бросил тысячи солдат к границам Украины, с которой воюет с самого вторжения в 2014 году, но затем отвел значительную их часть на исходные позиции.

Однако эта последняя переброска кажется более серьезной, особенно на фоне дополнительной напряженности вокруг Белоруссии и ее соседей - членов НАТО, считают нынешние и бывшие американские чиновники.

На давнего белорусского диктатора Александра Лукашенко обрушилось санкционное давление: так США и европейские соседи оспаривают его победу на выборах 2020 года и протестуют против подавления инакомыслия. Он пригрозил прекратить поставки энергии в некоторые части континента, хотя этот шаг, вероятно, потребует одобрения России. Кроме того, Лукашенко отправляет к границам Польши, Литвы и Латвии мигрантов с Ближнего Востока и других мест - критики считают это торговлей людьми и гуманитарным кризисом.

Недавние события усугубили разочарование внешнеполитического истеблишмента США подходом команды Байдена к России - он видится чересчур мягким и осторожным.

Сам Байден долгое время не доверял Путину и, по крайней мере, в прошлом, ратовал за жесткую линию против Москвы. В его администрации есть и другие, кого считают "ястребами", - например представитель госдепартамента Виктория Нуланд. Госсекретарь Энтони Блинкен тоже обычно склоняется к "ястребам".

Советник же по национальной безопасности Джейк Салливан, его главный заместитель Джон Файнер (Jon Finer) и международный посланник Байдена по климату Джон Керри чаще всего, наоборот, упоминаются как сторонники более осторожной линии против России, объяснили бывшие официальные лица США, поддерживающие контакт с работающими в администрации Байдена. Тяга к осторожности продиктована тем, что Вашингтону приходится работать с Москвой над достижением определенных целей, - в частности, по вопросам изменения климата и контроля над ядерными вооружениями.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена мысль о враждующих лагерях опроверг. "Это посторонние склонны мыслить грубыми категориями, но на практике это так не работает, - сказал он. - Никто не обсуждает рекомендации и мнения, исходя из "ястребиной" или, наоборот, "голубиной" доктрины. Наши отношения с Россией сложные, и сказать, что человек по своей природе жесток или мягок, - значит упростить наш подход к решению этих сложностей".

Те же бывшие американские чиновники заявили, что разногласия между членами администрации не следует преувеличивать, - это естественный процесс обсуждения и споров в любой президентской команде при расстановке приоритетов. Любые существенные разногласия по поводу России в администрации Байдена исчезнут, если Путин предпримет какие-либо опрометчивые шаги, особенно на Украине, предсказал один из бывших чиновников Госдепартамента.

Решение Байдена ограничить санкции его администрации против российско-немецкого газопровода "Северный поток - 2" - пример того, как споры внутри администрации заканчиваются компромиссом. В этом случае Байдену пришлось учитывать интересы американской союзницы Германии, и он решил, что не стоит отталкивать Берлин из-за трубопровода, против которого Вашингтон выступает уже давно.

Некоторые аналитики считают, что в свете последних действий Путина Вашингтон должен пересмотреть свой подход.

"Военные действия России против Украины вызывают реальные вопросы о том, как администрация балансирует между противостоянием Кремлю и сотрудничеством с ним, - считает директор Программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор (Andrea Kendall-Taylor). - Полагаю, не вызывает никаких сомнений, что баланс должен смещаться в сторону конфронтации".

Формы эта конфронтация может принимать любые, от новых экономических санкций (в том числе против самого Путина и его богатых соратников) до отправки новых вооружений украинской армии. Может помочь и очевидная демонстрация солидарности США с другими членами НАТО, учитывая, что своими действиями с мигрантами Лукашенко усугубляет нагрузку на военный альянс.

У Путина с Лукашенко отношения непростые. Когда Лукашенко пригрозил перекрыть транзит российского газа, на который так рассчитывают европейские страны, Москва подчеркнула, что свои договорные обязательства по поставкам газа она выполняет сполна. Однако некоторые действия Лукашенко Кремль все же поддерживает, если прямо не сказать, что поощряет. В пятницу российские государственные СМИ сообщили, что Москва отправила в Белоруссию десантников на совместные учения.

"Путин не только пользуется Лукашенко, но и даже мог вдохновить его превратить мигрантов и беженцев в оружие, чтобы отвлечь внимание от шагов, уготованных Украине", - предположил один бывший американский чиновник.

В ответ на приток мигрантов Польша направила к границе с Белоруссией тысячи военнослужащих. Между тем Россия дважды за последние дни совершала над Белоруссией облет ядерных бомбардировщиков вблизи польских границ. А в пятницу Великобритания заявила, что отправляет на помощь Польше в укреплении границы десятерых солдат-инженеров, - это первое конкретное выражение поддержки НАТО странам, оказавшимся под наплывом мигрантов.

"Это очень, очень опасная ситуация, потому что статья 5 оказалась под серьезным давлением, - сказала бывший сотрудник Пентагона в администрации Обамы Ивлин Фаркаш (Evelyn Farkas), имея в виду принцип НАТО, что нападение на одного члена рассматривается как нападение на весь альянс. - Едва ли Путин хочет чего-то сильнее, чем доказать бесполезность НАТО".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обеспокоенность Запада переброской российских войск отверг и предостерег членов НАТО от военных действий. "Россия занимается своими делами и при необходимости принимает меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи границ происходят вызывающие действия наших оппонентов", - сказал он.

Планируются ли новые санкции или другие меры против Белоруссии или России в результате усугубляющегося кризиса, представители администрации Байдена не сообщили. Неясно и то, попытается ли Байден дозвониться до Путина, чтобы урегулировать ситуацию. В ходе июльского саммита в Женеве президенты выразили недовольство и обсудили способы улучшить взаимодействие.

Одна из сфер, в которых периодическое сотрудничество с Кремлем может пойти на пользу, - это кибербезопасность, особенно на фоне взломов и атак программ-вымогателей с российской территории. На июньском саммите Байден заметил Путину, что у Америки имеются значительные кибервозможности, которые она не преминет обрушить на Россию, если тот не не расправится с киберпреступниками у себя дома.

Возымело ли это предупреждение эффект, сказать трудно. В последние месяцы поступали новые сообщения о продолжающихся кибератаках со стороны России. При этом представители администрации Байдена должны учитывать и то, что киберудар со стороны США чреват нежелательной эскалацией конфликта с Россией.

"Я понимаю, что внутри администрации кипят споры о должном киберответе России, - сказала Фаркаш. - Это еще одна область, где президент отдает себе отчет, что если не проявить с русскими жесткость, они не прекратят киберагрессию".

Администрация Байдена старается поддерживать контакты с Россией на всех уровнях, в том числе и на президентском. С самого начала его президентства звучит, словно заклинание, что он ищет с Москвой отношений "стабильных и предсказуемых". Сторонники администрации говорят, что для этого необходимы взвешенный подход и долгосрочная перспектива.

"Я бы не сказал, что это не работает. Прошло ведь всего месяцев десять, - рассуждает о подходе команды Байдена бывший сотрудник службы национальной безопасности США. - При этом Россия, Китай и другие, разумеется, проверяют Байдена. И это отнюдь не означает, что они не будут делать глупостей. Но мы должны помнить об этом, сохранять бдительность, и не реагировать слишком остро".

Раскрыть подробности внутренних обсуждений антироссийских мер, особенно кто за что выступает, представители администрации Байдена отказались.

Однако, отвечая на вопрос о пакете санкций, который Байден несколько раз отправлял на доработку, высокопоставленный чиновник отметил, что Байден не просил сделать их в большей степени карательными или причинить больший вред российскому народу. Скорее, президент хотел убедиться, что санкции выйдут "умные" и хорошо продуманные, чтобы изменить поведение Кремля.

В обнародованный в апреле пакет санкций вошли ответные меры на целый ряд российских действий - от агрессии против Украины до вмешательства в выборы в США и попыток заткнуть рот российским диссидентам.

"Дело вот в чем, - сказал тогда Байден. - Там, где в интересах США работать с Россией, мы должны работать - и будем. А если Россия попытается нарушить наши интересы, мы ответим".

Статья написана при участии Пола Маклири (Paul McLeary)

Нэйхал Туси (Nahal Toosi)