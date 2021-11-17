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Интерфакс-АВН

В ОДК сформировали пул из 40 подменных двигателей SaM146 для самолётов SSJ 100

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Двигатель SaM146 на самолете Sukhoi SupeJet 100 авиакомпании "Аэрофлот"
Двигатель SaM146 на самолете Sukhoi SupeJet 100 авиакомпании "Аэрофлот".
Источник изображения: Михаил Сырица / АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Москва 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сформировала пул из 40 подменных двигателей SaM146 в рамках создания комплексной системы послепродажной поддержки для эксплуатантов лайнеров Sukhoi Superjet 100, сообщает пресс-служба корпорации.

"Доля пассажиров, перевезённых на "Суперджетах", среди всех региональных лайнеров российских авиакомпаний превышает 60%, а интенсивность эксплуатации самолёта продолжает расти. Так, в ряде авиакомпаний средний налёт на одно воздушное судно достигает 8-10 часов. Созданный подменный пул двигателей позволит повысить эти показатели: благодаря наличию "запасных" силовых установок повышается скорость восстановления исправности воздушных судов и общая доступность парка для выполнения полётов по расписанию", - сказал первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков, слова которого приводятся в распространённом во вторник пресс-релизе.

ОДК входит в госкорпорацию "Ростех".

В сообщении отмечается, что система обслуживания двигателей для SSJ 100 включает в себя круглосуточный центр поддержки заказчиков, два крупных центра поставки запасных частей, а также собственный и несколько независимых учебных центров для подготовки лётного и технического персонала авиакомпаний. Кроме того, планомерно увеличивается пропускная способность собственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту, расширяется сеть авиационно-технических баз авиакомпаний, освоивших SSJ 100, что позволяет сокращать сроки и снижать стоимость техобслуживания и ремонта самолётов, а также комплектующих изделий.

"Создание пула подменных двигателей SaM146 - часть стратегии "Ростеха" по развитию системы послепродажного обслуживания SSJ 100. Техническое обслуживание и ремонт, обучение экипажей ведут как независимые провайдеры, так и собственный центр послепродажного обслуживания "Иркут". На складах в Жуковском хранится около 15 тыс. номенклатурных номеров - это более 1 млн единиц различного авиационно-технического имущества. Время подбора на складе не превышает 20 минут", - информирует пресс-служба.

По её информации, чтобы упростить использование самолёта в дальневосточных регионах, в конце 2020 года введён в эксплуатацию новый Центр технического обслуживания и ремонта в Комсомольске-на-Амуре.

"В периметре ОАК создана компания для материально-технического обеспечения эксплуатации самолетов Superjet 100 и МС-21. Компания занимается поставкой, организацией ремонта, обменом и арендой авиакомпонентов для Superjet 100 и МС-21, а также предоставляет доступ к пулу авиакомпонентов. Кроме того, подготовлены логистические центры для хранения комплектующих, создан запас длинноцикловых запасных частей (к примеру, стойки шасси, элементы механизации крыла, двигатели). Также в 2020 году в Жуковском начал работу цех ремонтов различных компонентов "Суперджета"", - отмечается в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
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