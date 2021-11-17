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РИА Новости

Новый российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания

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Атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания
Атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания.
Источник изображения: © Фото : @jscbalticshipyard/Facebook

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" во вторник в Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания, сообщила пресс-служба "Балтийского завода".

"Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" покинул достроечную набережную "Балтийского завода" (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний", - говорится в сообщении.

Ближайшие три недели сдаточная команда "Балтийского завода" совместно с представителями организаций-контрагентов будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола, отмечается в пресс-релизе.

"Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса", - указывается в сообщении.

Ожидается, что атомоход до конца текущего года будет передан заказчику, госкорпорации "Росатом".

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", построенный на "Балтийском заводе", в октябре 2020 года был передан "Росатому".

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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