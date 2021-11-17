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Российская газета

Началось создание первого образца ударного дрона "Сириус"

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Источник изображения: Кирилл Каллиников \ РИА Новости

Петербургская компания "Кронштадт" приступила к созданию первого образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Сириус". Его собирают на одном из московских заводов.

Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков. По его словам, "Сириусом" можно будет управлять со спутника, также предусмотрена возможность взаимодействия с пилотируемой авиацией.

"РГ" писала о том, что полноразмерный макет тяжелого беспилотного летательного аппарата "Сириус" впервые продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне в 2019 году. Его взлетная масса - пять тонн.


Светлана Цыганкова

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Компании
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