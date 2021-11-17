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ЦАМТО

В интересах войск РХБ защиты ведутся разработки беспилотников

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Бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К" во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино
Бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К" во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 16 ноября. В ближайшие годы в подразделения войск РХБ защиты поступит новейший образец специальной техники – машина РХБ разведки РХМ-9 на базе автомобиля "Тайфун-К".

Для машины разработан абсолютно новый приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в 1,5-2 раза.

Беспилотный летательный аппарат из состава машины РХМ-9 при необходимости можно будет использовать для решения задач в интересах войск при выполнении мероприятий РХБ защиты.

Комплекс с БЛА позволит вести радиационную разведку местности на высотах до 300 м в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режиме управления, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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